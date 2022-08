Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Alfonso Signorini rompe il silenzio e fa chiarezza

(Di venerdì 19 agosto 2022) Gossip nel gossip, nei giorni scorsi come un fulmine a ciel sereno era arrivata l’indiscrezione della gravidanza di, quindi, secondo le voci che rimbalzavano tra Roma Nord e le spiagge del litorale romano sarebbe diventato di nuovo papà nel bel mezzo del tornado mediatico scatenato dalla sua separazione da Ilary Blasi. Nessuno aveva né confermato né smentito, ma ora ci pensa il settimanale Chi a fare. Il settimanale diretto dainfatti pubblica uno scatto dellacon il ventre decisamente piatto e scrive: “non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. È bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un ...

zazoomblog : Totti è disposto a tutto per Noemi Bocchi? Il gesto è eclatante l’ultimo retroscena - #Totti #disposto #tutto… - aquino_mf : Totti-Blasi: perché il 'Capitano' è deluso (c'entra Noemi Bocchi) - ParliamoDiNews : Noemi Bocchi, quella pancia non può più essere nascosta. La rivelazione è clamorosa #noemi #bocchi #pancia… - hopeangel365 : Sgambatissima al mare ?? Qui mpazzisce ?????????? #lulu #fairylu #jessyselassie #jessica #basciagoni #solearmy #tzvip… - TuttoSuRoma : Noemi Bocchi incinta di Totti? Arriva la smentita -

Fonti sempre più insistenti sono certe che, in vacanza al mare vicino alla villa di Francesco Totti a Sabaudia, sia costantemente affiancata da un bodyguard . Una scelta che sarebbe dovuta all'ex capitano giallorosso, in allerta ...E' stato proprio in questo mese che per la prima volta si è parlat o di, quando quest'ultima è stata fotografata insieme a Francesco allo stadio.Sembra che, per assicurare giorni di spensieratezza a Noemi Bocchi a Sabaudia, Francesco Totti abbia voluto assegnarle un bodyguard. Fonti sempre più insistenti sono certe che Noemi Bocchi, in vacanza ...Dagospia rivela altri dettagli su Totti e Noemi ci sarebbe tra di loro un accordo segreto: ecco di che cosa si tratta ...