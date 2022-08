No! Il ministro della Salute tedesco Lauterbach non ha detto «Eviteremo che la pandemia finisca» (Di venerdì 19 agosto 2022) Circola sui social un video di 15 secondi del ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach. Nel filmato si sente Lauterbach dire: «Se continua, anche noi dobbiamo continuare», riferito alla pandemia da Coronavirus. Il video viene usato dai complottisti per sostenere che il governo tedesco stia prolungando la pandemia intenzionalmente. Si tratta, però, di un montaggio creato ad arte tagliando il video per travisare il discorso di Lauterbach. Versioni del montaggio si possono trovare sia su Twitter che su Facebook. Si trovano condivisioni sia in lingua originale – tedesco – che in francese e in italiano. Per chi ha fretta: Il ministro della ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Circola sui social un video di 15 secondi delKarl. Nel filmato si sentedire: «Se continua, anche noi dobbiamo continuare», riferito allada Coronavirus. Il video viene usato dai complottisti per sostenere che il governostia prolungando laintenzionalmente. Si tratta, però, di un montaggio creato ad arte tagliando il video per travisare il discorso di. Versioni del montaggio si possono trovare sia su Twitter che su Facebook. Si trovano condivisioni sia in lingua originale –– che in francese e in italiano. Per chi ha fretta: Il...

