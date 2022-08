Niente bagnini sulle spiagge libere di Ostia, il X Municipio: “Basta fake news” (Di venerdì 19 agosto 2022) Ostia – “Speculare sulla morte di una persona è quanto di più sgradevole possa esserci, direi che è una cosa indegna, non entro quindi nel merito e nella dinamica di quanto accaduto ad una persona di 82 anni che accusa un malore in spiaggia e muore (leggi qui), non per responsabilità degli uffici del X Municipio, né tantomeno per responsabilità politiche. Sono costretto a smentire categoricamente quanto pubblicato da un quotidiano, nel cui articolo, l’estensore afferma di essere stato informato da persona interna all’amministrazione che la parte politica non ha voluto mettere i bagnini e che i fondi fossero insufficienti”. A parlare, dopo le polemiche sulla presenza/assenza dei bagnini sulle spiagge libere del mare di Roma, è Giuseppe Sesa, assessore al Bilancio e alle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022)– “Speculare sulla morte di una persona è quanto di più sgradevole possa esserci, direi che è una cosa indegna, non entro quindi nel merito e nella dinamica di quanto accaduto ad una persona di 82 anni che accusa un malore in spiaggia e muore (leggi qui), non per responsabilità degli uffici del X, né tantomeno per responsabilità politiche. Sono costretto a smentire categoricamente quanto pubblicato da un quotidiano, nel cui articolo, l’estensore afferma di essere stato informato da persona interna all’amministrazione che la parte politica non ha voluto mettere ie che i fondi fossero insufficienti”. A parlare, dopo le polemiche sulla presenza/assenza deidel mare di Roma, è Giuseppe Sesa, assessore al Bilancio e alle ...

ilfaroonline : Niente bagnini sulle spiagge libere di Ostia, il X Municipio: “Basta fake news” - Cristoaster0ide : Diocane i bagnini non fanno letteralmente niente, roba da fingere di annegare solo per farli lavorare - Canix70 : Mi raccomando non facciamo che oggi niente spiaggia per non dare la mancia ai bagnini.. ?? ?? - SergioFranza : I bagnìni hanno il POS?Niente Pos per pagare ombrellone, influencer chiama Finanza. Proprietario: tanto sono 30 eur… -