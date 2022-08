Nicola vuole proseguire il percorso di crescita: “Dobbiamo avere ambizione” (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Dopo la sconfitta con la Roma, la Salernitana si appresta ad affrontare la prima trasferta in campionato. I granata saranno di scena domani sul campo dell‘Udinese. A presentare la sfida con i friulani è stato il tecnico Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato l’elenco dei convocati. Progressi – Oggi si è allenato per la prima volta Dia. Ieri abbiamo avuto un incontro con il direttore e devo dire che a me la squadra piace. Sono arrivati e stanno arrivando dei giocatori che ci possono dare una grossa mano. Siamo soddisfatti, la nostra intenzione adesso è condensare il lavoro in poco tempo per cercare di portare tutti al top. Dobbiamo avere ambizione, questo è quello che mi aspetto dai calciatori che sono stati scelti da noi. Pensiamo abbiano le qualità per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Dopo la sconfitta con la Roma, la Salernitana si appresta ad affrontare la prima trasferta in campionato. I granata saranno di scena domani sul campo dell‘Udinese. A presentare la sfida con i friulani è stato il tecnico Davide, intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato l’elenco dei convocati. Progressi – Oggi si è allenato per la prima volta Dia. Ieri abbiamo avuto un incontro con il direttore e devo dire che a me la squadra piace. Sono arrivati e stanno arrivando dei giocatori che ci possono dare una grossa mano. Siamo soddisfatti, la nostra intenzione adesso è condensare il lavoro in poco tempo per cercare di portare tutti al top., questo è quello che mi aspetto dai calciatori che sono stati scelti da noi. Pensiamo abbiano le qualità per ...

