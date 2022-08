Nicaragua | arrestato il vescovo anima dell’opposizione al regime di Ortega

(Di venerdì 19 agosto 2022) Managua – La diocesi di Matagalpa ha annunciato venerdì mattina presto che la Polizia nazionale delha fatto irruzione nella curia diocesana, prendendo in custodia ilRolando lvarez e i suoi compagni. Secondo alcuni testimoni, agenti di polizia e paramilitari sono entrati nell’edificio della curia vescovile di Matagalpa intorno alle 3 del mattino, portando ile altri presenti nella casa in un luogo sconosciuto, in una carovana di otto veicoli della polizia. lvarez, insieme a diversi sacerdoti e laici, era detenuto all’interno dell’edificio dal 5 agosto, dopo l’annuncio che ilera indagato dalla polizia per “incitamento alla violenza” in. Testimoni presenti sulla scena affermano che non è chiaro se la polizia abbia mostrato un mandato di arresto o di ...

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il vescovo sarebbe stato portato via per essere. Da mesi inè in atto una repressione contro la Chiesa cattolica accusata di ...Secondo la stampa locale il vescovo sarebbe stato portato via per essere. Da mesi inè in atto una repressione contro la Chiesa cattolica accusata di sostenere gli oppositori del ... Nicaragua, arrestato monsignor Álvarez/ Raid della Polizia Nazionale in piena notte Monsignor Álvarez è stato arrestato in Nicaragua, rabbia e dolore per il rapimento voluto dal governo di Daniel Ortega, dedito alla repressione della Chiesa ...