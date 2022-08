Nesta | «Sono stato il miglior difensore italiano Zeman mi ha cambiato la vita»

0Javierzanetti : @wazzaCN André sono d accordo però sembra che bisogna adeguarsi a queste cifre drogate pompate del mercato nn oso i… - la__misma__luna : @Sorare @Nesta @OfficialSSLazio Preciso, anche le 3/4 stagioni successive fino al 2006, sono state di grande livell… - la__misma__luna : @Sorare @Nesta @OfficialSSLazio Nestaidolo! Secondo me le stagioni alla Lazio sono state le migliori della carriera… - bradleysbitch : posso finalmente riprendere a leggere, se tutto va bene dopo cena inizio il libro di Nesta e Cassian, anche se sono… - morenoAlmare : @alexfrosio Inutile tirare in ballo il palmares dell’under 21 dimenticando che gli ultimi allori sono figli di rego… -

L'ex difensore di Milan e Lazio Alessandrosi è raccontato ai microfoni di Sorare: le dichiarazionisi racconta a 360° tornando sulla fetta di carriera passata alla Lazio: PIU' FORTE - "La nostra era una squadra giovane, un po' inesperta, ma avevamo tanto talento. Mihajlovic, Nedved, Veron, ...Ma intantopassati vent'anni tondi tondi, lo scudetto è una chimera,fa l'allenatore con risultati migliorabili, il Monza non sarà mai il Milan come l'U - Power Stadium non sarà mai San ...Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali di Sorare in cui ha ripercorso la sua storia con l'aquila sul petto: "Per me la ...L'ex capitano biancoceleste: Io nasco come ala, poi è arrivato Zeman come allenatore e mi ha provato una volta come centrale di difesa, non ci avevo mai giocato.