Nelle liste di Centrodestra la Lega ricandida tutti i vertici. Scontro in Forza Italia (Di venerdì 19 agosto 2022) Quote rosa e una difficile alchimia nel partito di Berlusconi: l’ipotesi Casellati in Basilicata e Bernini in Veneto. Confermate le candidature in Fratelli d'Italia di Fitto e Tremonti Leggi su corriere (Di venerdì 19 agosto 2022) Quote rosa e una difficile alchimia nel partito di Berlusconi: l’ipotesi Casellati in Basilicata e Bernini in Veneto. Confermate le candidature in Fratelli d'di Fitto e Tremonti

fattoquotidiano : Regionali Sicilia, Chinnici non vuole gli impresentabili nelle liste del Pd: ma il partito insiste e vuole ben 4 ca… - ilfoglio_it : Michele Emiliano, non iscritto al Pd, riesce a piazzare nelle liste elettorali del Pd in Puglia i suoi fedelissimi,… - ivanscalfarotto : La città di #Foggia vive difficoltà enormi: tra l’altro, unico comune capoluogo sciolto per mafia. Chi si aspettava… - CostanzaBattis1 : RT @federicofubini: Le mogli e i figli dei notabili in comode posizioni nelle liste #Pd “meritano”. Come tantissimi altri. E meno di @amend… - giorgiagennari : RT @VittorioXlater: #LaRegina nelle liste del PD è molto peggio della fiamma nel simbolo di FdI. Da una parte un disegnetto (sgradevole). D… -