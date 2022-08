nella telenovela dell'estate prende la parola chanel totti, la figlia 16enne del pupone e di ilary b (Di venerdì 19 agosto 2022) Ida Di Grazia per www.leggo.it FRANCESCO totti E chanel Il gossip più goloso di questa estate riguarda senza ombra di dubbio il triangolo Francesco totti, ilary Blasi e Noemi Bocchi. In attesa che venga resa ufficiale la ... Leggi su dagospia (Di venerdì 19 agosto 2022) Ida Di Grazia per www.leggo.it FRANCESCOIl gossip più goloso di questariguarda senza ombra di dubbio il triangolo FrancescoBlasi e Noemi Bocchi. In attesa che venga resa ufficiale la ...

Gianni_gian13 : @jadalelu @possodirtel0 @vogliosolot3 ...tu sei stupida, banale, puerile, sciocca !!! Tu come parecchie persone sie… - fiorenzagia : @FabioBrunnen @riclorenzini Più nella telenovela - viaggrego : #Cirinnà e la #Telenovela dei #Soldi nella #Cuccia del #Cane: ora li #rivuole indietro. “Erano in #casa mia”! A qua… - NHCAPALDI : comunque ultimamente la mia telenovela è in pausa seriamente niente di nuovo nella mia vita sentimentale - viaggrego : RT @viaggrego: #Cirinnà e la #Telenovela dei #Soldi nella #Cuccia del #Cane: ora li #rivuole indietro. “Erano in #casa mia”! -