“Neg*o bastardo schifoso | non toccarmi che mi passi le malattie” | insulti razzisti a un medico

(Di venerdì 19 agosto 2022) “, pezzo di mer*a, preferivo due costole rotte in più piuttosto che avere undottore. Mi viene da vomitare. Nonche mi attacchi le” Sono queste le parole che un paziente ha rivolto ad Andi Nganso,di 34 anni originario del Camerun ma residente in Italia da oltre 15 anni. Andi è stato pesantemente insultato mentre prestava servizio in Croce Rossa a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, solo per il colore della sua pelle. Il dottore ha deciso di denunciare attraverso i suoi account social quanto successo quella notte: “Il 17 agosto 2022, mentre ero di turno al punto di primo intervento di Lignano, ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia vita e ho deciso, di concerto con il mio legale, di ...