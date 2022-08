Ndombele ufficiale | il tweet di De Laurentiis Lo aspetta il Monza

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tanguyè ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, arriva anche ildi Aurelio Dea confermare l’operazione. “Benvenuto Tanguy” è stato il classico saluto di Aurelio Deche arriva pochi minuti dopo l’ufficialità apparsa anche sul sito della Lega di Serie A.si è già allenato in mattinata con la squadra. Svolgendo tutto l’allenamento in gruppo il calciatore francese sarà sicuramente convocato per Napoli-, prima partita allo stadio Diego Armando Maradona per gli uomini Spalletti nella stagione 2022/23. Partita da tutto esaurito grazie al grande entusiasmo creato proprio dalle grandi manovre di calciomercato fatto dalla società di Aurelio De. Benvenuto Tanguy! #ADL pic.twitter.com/mC9Zs00n80 — ...