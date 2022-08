Napoli vuole vedere il sangue come insegna il miracolo di San Gennaro

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 agosto 2022) Non capirà mai nulla dichi cercherà di collegare le vicende della sua squadra di calcio alle aspirazioni della città e di chi la abita. Eppure quest’associazione binaria, questa concatenazione di causa ed effetto, provano da sempre a dimostrarla in tanti, puntualmente in troppi: penne accorsate di intellettuali scafati nell’arte di prendere il polso al popolo, elzeviristi à la page, arrampicatori della colonna stampata rotti a qualsiasi gioco di porte girevoli per ritrovarsi nel salotto buono a dettare l’ordine del giorno. Ogni volta che la si inietta, quest’ossessione di descrivere le vicende della città e della sua squadra di calcioun’osmosi virtuosa diventa moneta, successo, riconoscimento, credito: la voglia di riscatto della città e il mandato che ne deriva alla squadra di veicolarne la buona riuscita.Curzio ...