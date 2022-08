Napoli | Spalletti perde Demme | infrazione al cuboide del piede sinistro

(Di venerdì 19 agosto 2022) Allenamento in mattinata per ilal centro sportivo SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Ci si prepara all'esordio in casa, al Maradona, contro il Monza , partita in programma domenica ...

pisto_gol : Che giocatore è #TanguyNdombele, nuovo acquisto del Napoli? Centrocampista fisico e tecnico, destro e sinistro, può… - pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bordin: 'Napoli, mercato incredibile, Spalletti ha scelte di qualità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bordin: 'Napoli, mercato incredibile, Spalletti ha scelte di qualità' -

Allenamento in mattinata per ilal centro sportivo SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Ci si prepara all'esordio in casa, al Maradona, contro il Monza , partita in programma domenica alle 18.30. Prima del calcio d'...Successo alla portata anche per ildi(1,36) in casa contro il Monza (7,20) voglioso di festeggiare i primi storici punti in massima serie della propria storia, mentre suscita ...Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmagazinenews: "Napoli da scudetto Presto per dirlo, ma il mercato del Napoli è davvero incredibile. Negli ultimi gi ...Il giornalista RAI Ciro Venerato si esprime sul futuro di Lozano ed Elmas: a quanto pare De Laurentiis ha fatto una promessa a Spalletti.