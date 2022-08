Napoli, sirene inglesi per Lozano e Elmas: le ultime (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli dopo aver chiuso tre colpi importanti, deve stare attento alle situazioni in uscita: sirene inglesi per Lozano e Elmas Il Napoli ha chiuso per un trittico di colpi davvero importanti che vanno a completare un organico davvero interessante. Attenzione però alle sirene estere in casa azzurra, perché dalla Premier League stanno monitorando la situazione di Elmas e Lozano. Sul messicano ci sarebbe stato un interessamento del Manchester United, mentre per il centrocampista si è fatto avanti l’Everton. I due, però andranno via solo in caso di offerte importanti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildopo aver chiuso tre colpi importanti, deve stare attento alle situazioni in uscita:perIlha chiuso per un trittico di colpi davvero importanti che vanno a completare un organico davvero interessante. Attenzione però alleestere in casa azzurra, perché dalla Premier League stanno monitorando la situazione di. Sul messicano ci sarebbe stato un interessamento del Manchester United, mentre per il centrocampista si è fatto avanti l’Everton. I due, però andranno via solo in caso di offerte importanti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

