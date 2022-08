Napoli, infortunio Demme: la nota del club sul centrocampista (Di venerdì 19 agosto 2022) Si ferma Diego Demme: il Napoli riporta il bollettino medico dopo i controlli effettuati al centrocampista IL COMUNICATO – «Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione» Secondo Sky Sport il centrocampista resterà ai box per circa un mese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Si ferma Diego: ilriporta il bollettino medico dopo i controlli effettuati alIL COMUNICATO – «Diegoquesta mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Ilazzurro ha già cominciato la riabilitazione» Secondo Sky Sport ilresterà ai box per circa un mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

