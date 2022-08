Napoli | impennata sugli abbonamenti | ci saranno anche per la Champions?

(Di venerdì 19 agosto 2022) Amedeo Bardelli, responsabile presso TicketOne, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” per parlare della campagnadele della possibilità di un mini-abbonamento per laLeague. Di seguito quanto evidenziato: “? Nelle ultime 24 ore c’è stata una leggera, è una soddisfazione ma siamo ancora lontani dai numeri che ilmeriterebbe. Il motivo del calo iniziale? Sicuramente è stata una campagna acquisti complicata. Ilsi è preso il tempo dovuto e si è un po’ dilungato. Sappiamo tutti che i risultati vengono dal campo e non dagli scambi di figurine. Già il messaggio di Verona ha aiutato a rialzare l’entusiasmo“....

