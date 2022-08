Napoli di sostanza con Ndombélé: il mediano tutto muscoli che fece infuriare Mourinho (Di venerdì 19 agosto 2022) Un colosso per il centrocampo del Napoli arrivato alla fine di una lunga trattativa di calciomercato. Tanguy Ndombélé è un ormai un nuovo giocatore azzurro – ha svolto le visite mediche nelle giornata di giovedì 18 agosto – e in Serie A è pronto a riprendersi tutto il tempo ‘perduto’ nelle ultime stagioni, dove il suo rendimento si è rivelato al di sotto delle aspettative con le maglie di Tottenham (prima) e Lione (poi). Esperienze negative che il francese vuole lasciarsi alle spalle per tornare ad essere uno dei migliori centrocampisti sul panorama europeo, lo stesso che aveva convinto gli Spurs a spendere una cifra record per le casse del club londinese pur di assicurarsi le prestazioni del classe ’96. Ma chi è davvero Tanguy Ndombélé e qual è stato il suo percorso nel mondo del calcio prima di scegliere ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Un colosso per il centrocampo delarrivato alla fine di una lunga trattativa di calciomercato. Tanguyè un ormai un nuovo giocatore azzurro – ha svolto le visite mediche nelle giornata di giovedì 18 agosto – e in Serie A è pronto a riprendersiil tempo ‘perduto’ nelle ultime stagioni, dove il suo rendimento si è rivelato al di sotto delle aspettative con le maglie di Tottenham (prima) e Lione (poi). Esperienze negative che il francese vuole lasciarsi alle spalle per tornare ad essere uno dei migliori centrocampisti sul panorama europeo, lo stesso che aveva convinto gli Spurs a spendere una cifra record per le casse del club londinese pur di assicurarsi le prestazioni del classe ’96. Ma chi è davvero Tanguye qual è stato il suo percorso nel mondo del calcio prima di scegliere ...

naptam_10 : @Pasqual01350178 Ma a Lione ha giocato relativamente poco per essere giudicato. Alla corte di Conte è stato messo a… - infoitsport : Cannavaro alla Gazzetta: “Napoli, puoi puntare allo scudetto. Pogba? Più forma che sostanza” - friggio1983 : Con Raspadori, Ndombele e Simeone il Napoli per me entra in Champions con Milan Juve e Inter. La Roma è una squadra… - Kriste2013 : @emilio_giuliano @Chiariello_CS @sscnapoli @ADeLaurentiis La cosa più grave che non c'erano i suoi compagni. Il Nap… - Tecnicismo22 : Campionato che in sostanza è ripartito da dove aveva lasciato: Milan solido, Roma in crescita tecnica e Juve di sin… -