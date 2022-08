Musei | l' allarme del direttore degli Uffizi Schmidt | Più personale o si dovrà chiudere

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Bisogna affrontare e risolvere subito il problema deldie luoghi della cultura”, è il monito lanciato in una lunga intervista rilasciata all’Ansa dal, Eike, che spiega quale sarà, a suo avviso, la sfida più importante per chigestire la politica della cultura nel nuovo governo. Quello delle risorse umane, dice, è rimasto un vulnus anche con la riforma Franceschini. E avverte: "I visitatori tornano ai livelli del 2019 e oltre, aumenta l'offerta dei, ma ilcontinua a contrarsi: senza una soluzione chiudiamo tutti, anche i più grandi". Su questo "chi ci governerà dopo il 25 settembreriflettere”. Ilè "ovunque ridotto ...

... "Rimane un vulnus il fatto che non ci sia alcuna cogestione delle risorse umane, lasciata all'amministrazione centrale dalla riforma Franceschini, che ha istituito iad autonomia speciale". Un'...Gli Uffizi rischiano la chiusura anche con visite da record: il problema sta tutto nel personale La mancanza di personale sta uccidendo i. Questo l'lanciato da Eike Schmidt , direttore degli Uffizi di Firenze. Quando si parla di, qualcuno potrebbe pensare che le crisi in questi campi vengano causate esclusivamente da ...La fine delle restrizioni Covid ha fatto tornare, prepotente, la voglia di visitare i musei. E così, gli Uffizi hanno segnato il loro record con 427.856 a luglio e quasi 43 mila presenze nei giorni di ...