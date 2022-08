Mountain Bike, Europei: oro per Pidcock, l’azzurro Braidot 16esimo (Di venerdì 19 agosto 2022) Thomas Pidcock conquista la medaglia d’oro nella prova di Mountain Bike XCO maschile, agli Europei di Monaco, precedendo il danese Sebastian Cartensen e lo svizzero Filippo Colombo, rispettivamente argento e bronzo. Gli azzurri chiudono al 16posto per Daniele Braidot, 18esimo Juri Zanotti e Gerhard Kerschbaumer 21esimo. Mathias Fluckiger invece, argento nel cross country alle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno, è risultato positivo all’anabolizzante zeranol ed è stato escluso dalla gara, salterà anche i Mondiali a Les Gets, in Francia, la prossima settimana. Domani toccherà alle donne: le azzurre in gara saranno Martina Berta, Greta Seiwald e Giorgia Marchet. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Thomasconquista la medaglia d’oro nella prova diXCO maschile, aglidi Monaco, precedendo il danese Sebastian Cartensen e lo svizzero Filippo Colombo, rispettivamente argento e bronzo. Gli azzurri chiudono al 16posto per Daniele, 18esimo Juri Zanotti e Gerhard Kerschbaumer 21esimo. Mathias Fluckiger invece, argento nel cross country alle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno, è risultato positivo all’anabolizzante zeranol ed è stato escluso dalla gara, salterà anche i Mondiali a Les Gets, in Francia, la prossima settimana. Domani toccherà alle donne: le azzurre in gara saranno Martina Berta, Greta Seiwald e Giorgia Marchet. SportFace.

