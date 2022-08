MotoGP, Gp Austria: le parole dei ducatisti Zarco e Martin (Di venerdì 19 agosto 2022) I due piloti della Ducati Pramac, Johann Zarco e Jorge Martin, hanno parlato dopo le prove libere del Gran Premio D’Austria di MotoGP. Ecco le loro parole a partire dal francese: “Oggi abbiamo fatto giri importanti ma domani, se la pista è asciutta, possiamo migliorare ulteriormente. Penso che possiamo riuscirci perché in alcuni punti non siamo ancora messi bene. Nuova chicane? Non darà fastidio alla Ducati ma non darà nessun vantaggio alla Yamaha. In quel tratto devi prima frenare poi accelerare forte fino alla curva 3. Ancora nessuna vittoria in MotoGP? Vivo bene l’ansia”. Queste invece la parole di Jorge Martin: “La pista mi piace, ho provato anche la nuova carena. Sto riprendendo la fiducia ed arrivo sempre vicino ai primi. Domenica spero di fare ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) I due piloti della Ducati Pramac, Johanne Jorge, hanno parlato dopo le prove libere del Gran Premio D’di. Ecco le loroa partire dal francese: “Oggi abbiamo fatto giri importanti ma domani, se la pista è asciutta, possiamo migliorare ulteriormente. Penso che possiamo riuscirci perché in alcuni punti non siamo ancora messi bene. Nuova chicane? Non darà fastidio alla Ducati ma non darà nessun vantaggio alla Yamaha. In quel tratto devi prima frenare poi accelerare forte fino alla curva 3. Ancora nessuna vittoria in? Vivo bene l’ansia”. Queste invece ladi Jorge: “La pista mi piace, ho provato anche la nuova carena. Sto riprendendo la fiducia ed arrivo sempre vicino ai primi. Domenica spero di fare ...

