MotoGp Austria, si corre a Spielberg: gli orari di qualifiche e gara, dove vederle in tv (Sky e Tv8) (Di venerdì 19 agosto 2022) Al Red Bull Ring va in scena il 12esimo appuntamento della stagione di MotoGp. Il circuito Austriaco dopo aver ospitato qualche settima fa la Formula 1 ora si prepara ad accogliere il Motomondiale. I commissari di gara hanno operato una modifica importante al tracciato: il rettilineo è stato spezzato con l’inserimento di una chicane per ragioni di sicurezza. Francesco Bagnaia arriva all’appuntamento fresco di due vittorie consecutive. Il romagnolo vuole continuare la rincorsa al primo posto in classifica piloti occupato da Fabio Quartararo. L’italiano è terzo a 49 punti di distanza dal francese. La Ducati, inoltre, ha dimostrato di essere molto veloce e storicamente la pista di Spielberg favorisce la casa di Borgo Panigale. Qui nel 2019 Andrea Dovizioso compì il capolavoro superando Marc Marquez all’ultima curva. Dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Al Red Bull Ring va in scena il 12esimo appuntamento della stagione di. Il circuitoco dopo aver ospitato qualche settima fa la Formula 1 ora si prepara ad accogliere il Motomondiale. I commissari dihanno operato una modifica importante al tracciato: il rettilineo è stato spezzato con l’inserimento di una chicane per ragioni di sicurezza. Francesco Bagnaia arriva all’appuntamento fresco di due vittorie consecutive. Il romagnolo vuole continuare la rincorsa al primo posto in classifica piloti occupato da Fabio Quartararo. L’italiano è terzo a 49 punti di distanza dal francese. La Ducati, inoltre, ha dimostrato di essere molto veloce e storicamente la pista difavorisce la casa di Borgo Panigale. Qui nel 2019 Andrea Dovizioso compì il capolavoro superando Marc Marquez all’ultima curva. Dal ...

