Moto3 | risultato FP2 GP Austria | Foggia mette paura a tutti | Guevara e Garcia inseguono

(Di venerdì 19 agosto 2022) Dennisha siglato il giro veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’, 13mo round del Mondiale. Il centauro di Leopard ha fermato il cronometro in 1.41.774 con 42 millesimi di vantaggio sul turco Deniz Oncu (KTM), protagonista nel finale di una scivolata con il nostro Riccardo Rossi. Terza piazza per il britannico John McPhee (Max Racing) davanti al giapponese Tatuki Suzuki (Leopard), rispettivamente a +49 ed a +261 millesimi dal nostro connazionale che nei minuti conclusivi ha saputo registrare il giro più veloce nonostante l’assenza di scie. Il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSI), il giapponese Ayumu Sasaki (Max Racing) ed il nostro Stefano Nepa (MTA Racing Team) seguono nell’ordine precedendo il già citato Rossi, pronto a riscattarsi dopo un fine settimana complesso in quel di ...

