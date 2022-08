Moto2 | risultati FP1 GP Austria 2022 | Dixon svetta sull’asciutto | 3° Dalla Porta e 8° Vietti

(Di venerdì 19 agosto 2022) La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’si è appena conclusa per laal Red Bull Ring di Spielberg con il miglior tempo di Jakein condizioni di pista ormai completamente asciutta. Il britannico della GasGas è stato il più rapido del lotto in 1’35?000, precedendo il leader iridato Augusto Fernandez (molto competitivo sul passo con gomme usate) di 161 millesimi ed un ottimo Lorenzodi 186 millesimi. Buoni riscontri anche per la GasGas dello spagnolo Albert Arenas, 4° a 352 millesimi dal compagno di squadra, davanti alla coppia del Team Asia formata dal thailandese Somkiat Chantra (0.387 di ritardo) e dal giapponese Ai Ogura (0.390). Completano il quadro dei primi dieci il ceco Filip Salac, 7° a 0.435, l’azzurro Celestino ...

