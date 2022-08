Mosca vi attacca perché ci sostenete. Parla il deputato ucraino Merezhko (Di venerdì 19 agosto 2022) “Essere una democrazia dovrebbe essere premiato”, dice Oleksandr Merezhko, presidente della commissione Esteri del Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, in questa intervista esclusiva. Si avvicina il 24 agosto, giorno in cui nel 1991 l’Ucraina ratificò la sua indipendenza dall’Unione Sovietica ed esattamente sei mesi dall’invasione russa a febbraio di quest’anno. Una data quindi doppiamente simbolica con la quale crescono i timori per un “gesto malvagio” e altrettanto simbolico da parte di un Vladimir Putin intento di vendicarsi degli sviluppi recenti in Crimea. Inizia così Merezhko per descrivere il clima che da sei mesi vive di giorno in giorno la popolazione ucraina: “Eroi innanzitutto le persone che continuano a tenere vivo il Paese, come le donne che nonostante il pericolo mantengono aperti i negozi o i ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) “Essere una democrazia dovrebbe essere premiato”, dice Oleksandr, presidente della commissione Esteri del Verkhovna Rada, ilmento, in questa intervista esclusiva. Si avvicina il 24 agosto, giorno in cui nel 1991 l’Ucraina ratificò la sua indipendenza dall’Unione Sovietica ed esattamente sei mesi dall’invasione russa a febbraio di quest’anno. Una data quindi doppiamente simbolica con la quale crescono i timori per un “gesto malvagio” e altrettanto simbolico da parte di un Vladimir Putin intento di vendicarsi degli sviluppi recenti in Crimea. Inizia cosìper descrivere il clima che da sei mesi vive di giorno in giorno la popolazione ucraina: “Eroi innanzitutto le persone che continuano a tenere vivo il Paese, come le donne che nonostante il pericolo mantengono aperti i negozi o i ...

