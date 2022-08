salfasanop : La demenziale dipendenza della Germania dal gas di Putin non poteva portare che a questo. Mosca stacca di nuovo il… - tranellio : Per Kiev questa centrale è di vitale importanza, perché Mosca “stacca la spina” devia il flusso di energia verso i… -

L'HuffPost

(AsiaNews) - Il 15 agosto 2021 i talebani concludevano la riconquista di Kabul, dopo il ... Nella stagione estiva, peraltro, Kabul sidalla rete uzbeka per allacciarsi a quella del ...In pratica avvenie che dalla corona del Sole simateria che, a sua volta, genera un forte ... il cosmonauta Jurij Gagarin ha da poco compiuto 27 anni quando, alle 9.07 ora di, decolla a ... Mosca stacca di nuovo il gas ai tedeschi, segnali di cedimento a Berlino: "Apriamo il Nord Stream 2" (di C. Paudice) Il vicepresidente del Bundestag rompe il tabù sul gasdotto congelato dalle sanzioni. Ira di Kiev: "Così diventate tossicodipendenti di Putin".Ucraina. Putin dice sì a Macron e autorizza gli osservatori AIEA a visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia ...