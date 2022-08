webecodibergamo : Monterosso, bando deserto per quattro spazi commerciali sfitti: Aler ci riprova -

Prima Bergamo

...dell'ente capofila per arrivare a presentare questa candidatura nei tempi previsti dale per ...rende ancora più prioritaria un'attenzione all'aspetto naturalistico che riguarda il. Ora ...... Saverio Todaro all'Ecomuseo Terra del Castelmagno diGrana, Lavinia Raccanello all'... È realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del"In luce. ... Bando deserto a Monterosso, nessuno si presenta per i quattro locali sfitti dell'Aler Spazi vuoti. Nonostante le condizioni vantaggiose, nessuno si è fatto avanti. Danesi (presidente Aler): «Ci riproveremo, l’obiettivo primario è rivitalizzare il quartiere». Chiusi da anni, abbandonati ...Mercoledi 10 agosto alle ore 21.30 nello splendido scenario del Molo dei Pescatori (Porticciolo) a Monterosso al Mare , si terrà un esilarante Concerto – Spettacolo intitolato “La Follia Musicale del ...