Milan, Schira: "I Rossoneri blindano Gabbia" (Di venerdì 19 agosto 2022) Milan Gabbia- Il Milan oggi ha svolto lavoro di scarico in palestra, in vista del prossimo match contro l'Atalanta, al Gewiss Stadium. I Rossoneri lavorano attivamente sul mercato in entrata, dando precedenza all'acquisto di un centrocampista visto l'infortunio di Tonali, dopo l'amichevole contro il Vicenza. Papè Sarr e Tameze sono gli obbiettivi numero uno per la mediana, più avanzata la proposta per Onyedika. Nel frattempo, Maldini e Massara, sono attivi sul blindare i gioiellini del club Rossonero. Infatti, i Campioni d'Italia in carica, blinderanno Gabbia dopo aver rifiutato le offerte per il suo trasferimento. Davanti a lui ha Tomori, Kalulu e Kjaer, ma le condizioni fisiche del danese al momento lasciano più di qualche dubbio. Per questo, secondo quanto riportato da Nicolò

