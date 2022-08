Milan | rivelata la terza maglia – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il portale Italia Football TV ha mostrato in anteprima ladivisa delper la stagione appena iniziato: ledelle nuove maglie La pagina Italian Football TV, insieme portale FootyHeadlines, ha pubblicato sui social e in anteprima ledelladelper la stagione 2022/2023. Ecco gli scatti:’s leaked third kit for this season according to @Footy Headlines ? Thoughts? pic.twitter.com/c36kSUWJXz — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 19, 2022 il tweet. L'articolo proviene da Calcio News 24.