Milan | Pioli sorride | Tonali si allena con il gruppo Ok per l’Atalanta?

Gazzetta_it : Fantasia, assist e tecnica: il Milan si gode il gioiellino Cuenca. E Pioli lo prova già... - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - Gazzetta_it : 'Siate senza paura'. Le frasi motivazionali di #Pioli nel tunnel di San Siro #milan - NapoliAddict : Serie A: a Bergamo il primo esame per il Milan, Pioli favorito a 2,50. Strada in discesa per Inter, Napoli e Roma… - sportli26181512 : Milan, arrivano gli Abate boys: tutti i Primavera che Pioli sta tenendo d’occhio: Milan, arrivano gli Abate boys: t… -

Corriere della Sera

Ilsecondo Ignazio Abate è semplice. Concetti che ha imparato vent'anni fa e che oggi ripropone ai suoi giocatori: 'Senso di appartenenza, valori, orgoglio'. Orgoglio di giocare per il, il club che ha difeso per più di 300 partite e con cui ha vinto lo scudetto nel 2011. Dopo un'ottima annata da mister dell'U16, sconfitto in finale scudetto dalla Roma, Abate ha preso in mano ...Commenta per primo Morale alto in casadopo il largo successo ottenuto nella prima uscita stagionale contro l'Udinese . L'entusiasmo ... REBIC CONFERMATO - Stefanoha l'imbarazzo della scelta ... Milan, «Pioli is on fire»: il coro dei tifosi da San Siro arriva nelle discoteche e nei party in spiaggia L'ex Brescia può considerarsi completamente recuperato e secondo la Gazzetta dello Sport sarà lui il titolare a centrocampo ...A parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Beppe Dossena: “Quella di Bergamo è una storia logica, una società che ...