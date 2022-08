Milan, Pedullá: “Ballo Tourè vicino all’addio” (Di venerdì 19 agosto 2022) Milan Ballo Tourè- Il Milan si prepara in vista del big match di domenica, in scena al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, alle ore 20:45. Il Milan è molto attivo sul calciomercato, sia in entrata dove si seguono molti profili sulla mediana: tra cui Papè Sarr del Tottenham e Tameze del Verona. Per il mediano degli Scaligeri, il prezzo è considerato abbastanza alto dai Rossoneri che vorrebbero acquistarlo tramite prestito oneroso con obbligo di riscatto. Più defilato Seko Fofana, che va verso la permanenza al suo club originario: il Lens. Per le uscite, si attendono molti nomi da liberare per amplicare la grana in cassa del Milan. Si parla di Lazetic che, probabilmente rimarrà nella primavera dei Rossoneri. Nelle ultime ore, però, starebbe prendendo quota la cessione di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 19 agosto 2022)- Ilsi prepara in vista del big match di domenica, in scena al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, alle ore 20:45. Ilè molto attivo sul calciomercato, sia in entrata dove si seguono molti profili sulla mediana: tra cui Papè Sarr del Tottenham e Tameze del Verona. Per il mediano degli Scaligeri, il prezzo è considerato abbastanza alto dai Rossoneri che vorrebbero acquistarlo tramite prestito oneroso con obbligo di riscatto. Più defilato Seko Fofana, che va verso la permanenza al suo club originario: il Lens. Per le uscite, si attendono molti nomi da liberare per amplicare la grana in cassa del. Si parla di Lazetic che, probabilmente rimarrà nella primavera dei Rossoneri. Nelle ultime ore, però, starebbe prendendo quota la cessione di ...

