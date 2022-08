Milan: nuovi contatti per Tanganga (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo aver preso atto delle difficoltà nel convincere il Paris Saint-Germain a cedere il difensore Abdou Diallo con la formula del prestito... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo aver preso atto delle difficoltà nel convincere il Paris Saint-Germain a cedere il difensore Abdou Diallo con la formula del prestito...

TeofiloSteven : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Il #Milan ha riaperto la pratica Tanganga, nuovi contatti con il Tottenham per trovare una soluzione… - sportli26181512 : Sky - Milan, ripresi i contatti con il Tottenham per Tanganga: Come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il… - atmilan99 : RT @theMilanZone_: ?? Di Marzio a Sky Sport: “Il #Milan ha riaperto la pratica Tanganga, nuovi contatti con il Tottenham per trovare una sol… - theMilanZone_ : ?? Di Marzio a Sky Sport: “Il #Milan ha riaperto la pratica Tanganga, nuovi contatti con il Tottenham per trovare un… - WinstonWilson39 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Il #Milan ha riaperto la pratica Tanganga, nuovi contatti con il Tottenham per trovare una soluzione… -