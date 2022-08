Milan | Capello | “Sacrificio per arrivare in cima | guai a perdere il concetto”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Fabio, ex allenatore rossonero, ha dato qualche consiglio a Stefano Pioli su come gestire ilnella stagione post scudetto

, Pioli riuscirà a fare comeSe Pioli riuscisse a vincere il secondo Scudetto consecutivo, diventerebbe solo il secondo allenatore nella storia dela farcela. L'unico che ci è ...Ricca di spunti interessanti l'intervista concessa da Fabioalla Gazzetta dello Sport, in cui l'ex tecnico delha dato uno sguardo alla squadra rossonera di oggi. Il rischio più grande, secondo 'don Fabio' , è che il titolo vinto l'anno scorso ...L’allenatore dell’AC Milan Stefano Pioli vuole entrare a far parte della storia del Milan vincendo il secondo scudetto consecutivo come Fabio Capello. La Gazzetta dello Sport ricorda che Capello è l’u ...Rotazioni e solidità. Durante la stagione 1992-1993, il Milan di Capello vince lo scudetto, arriva in semifinale di Coppa Italia e vince tutte le partite di Champions League ad eccezione della finale.