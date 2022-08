Milan Bennacer | pronto il rinnovo per allontanare il Liverpool | le ultime

(Di venerdì 19 agosto 2022) Illavora aldiperle voci di mercato su cui negli ultimi giorni sarebbero insistenti quelle delLe sirene inglesi, dalper la precisione, degli ultimi giorni che hanno interessatohanno fatto accedere una spia di allarme in casa. I rossoneri non vogliono perdere il centrocampista algerino in scadenza nel 2024 e ora potrebbero lavorare al. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a offrire un contratto da 3.5 milioni al centrocampista e aumentare il contratto attuale di 2 milioni. Evitare brutte sorprese in futuro, questa l’idea del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cielorossonero : RT @MilanLiveIT: ????#Milan - Si prova a blindare #Bennacer: 3,5 milioni di euro sul tavolo! - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Milan, rinnovo #Bennacer: serve accelerare. L’algerino piace al #Liverpool #ACMilan #SempreMilan - squirtlemilan : RT @supersonico1986: Fantasia: interisti che gridano al complotto da maggio. Realtà: Coppa Italia, semi: rigore non dato su Giroud; ritor… - ManuFilippone95 : RT @supersonico1986: Fantasia: interisti che gridano al complotto da maggio. Realtà: Coppa Italia, semi: rigore non dato su Giroud; ritor… - ridaamir1994 : RT @Domenic36396232: Dall'Inghilterra: Ismael #Bennacer rifiuta il rinnovo col #Milan e si riapre la pista #Liverpool #Calciomercato #Sta… -

Milan News

CALCIOMERCATONEWS/ Gabbia al posto di Diallo, il Liverpool suIl profilo seguito con maggior interesse da Massara e Maldini pare appunto essere quello di Onyedika del Midtjylland , ...CALCIOMERCATONEWS/ Più N'Dicka che Diallo, proposta respinta per Ross Calciomercatonews, il Liverpool sulle tracce diOltre ai vari movimenti in entrata e in uscita, in casa ... CorSport: "Rinnovo Bennacer: il Milan in anticipo" Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vuole prolungare il legame col calciatore Ismael Bennacer fa gola a molte squadre d'Europa e la dirigenza del Diav ...Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione. Bennacer potrebbe salutare, niente Sampdoria per Gabbia ...