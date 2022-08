“Mia figlia ha ingoiato della plastica: cosa devo fare?” (Di venerdì 19 agosto 2022) Salve, la mia bambina di 11 mesi ha ingoiato un pezzo di plastica morbida, cioè la carta della gomma da masticare, e si stava strozzando. Per fortuna la mia vicina ha fatto la “manovra”. La bimba ha poi vomitato, ma la carta non è uscita e sicuramente è andata giù. Poi l’ho fatta bere e le ho dato dei pezzettini di pane. La piccola ha mangiato bene e ha bevuto, giocava e rideva. Ma sono una neomamma e sono molto preoccupata. Ha fatto anche la cacca, ma il pezzettino di plastica morbida non c’era. Ho chiamato anche in ospedale e mi hanno detto che se ha mangiato, bevuto e gioca pure non mi devo preoccupare: devo solo osservarla se ha le tosse o respira male. Vorrei capire cosa dovrei fare. Sono molto preoccupata. L'articolo proviene da ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 19 agosto 2022) Salve, la mia bambina di 11 mesi haun pezzo dimorbida, cioè la cartagomma da masticare, e si stava strozzando. Per fortuna la mia vicina ha fatto la “manovra”. La bimba ha poi vomitato, ma la carta non è uscita e sicuramente è andata giù. Poi l’ho fatta bere e le ho dato dei pezzettini di pane. La piccola ha mangiato bene e ha bevuto, giocava e rideva. Ma sono una neomamma e sono molto preoccupata. Ha fatto anche la cacca, ma il pezzettino dimorbida non c’era. Ho chiamato anche in ospedale e mi hanno detto che se ha mangiato, bevuto e gioca pure non mipreoccupare:solo osservarla se ha le tosse o respira male. Vorrei capiredovrei. Sono molto preoccupata. L'articolo proviene da ...

