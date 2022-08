"Mi ti compro". Cosa nasconde il video rubato: Ruberti-gate, qua vengono giù Gualtieri e Pd (Di venerdì 19 agosto 2022) Albino Ruberti, capo di gabinetto del Campidoglio, rimette il mandato nelle mani del sindaco Roberto Gualtieri dopo un video, pubblicato da Il Foglio, che lo ritrae nel corso di una furibonda lite, avvenuta nei mesi scorsi, nella quale il dirigente pronuncia frasi come "vi sparo, vi ammazzo, vi dovete inginocchiare". In precedenza nel corso del filmato Ruberti sostiene animatamente che qualcuno a tavola gli avrebbe rivolto l'espressione "me te compro", commentando con rabbia: "A me te compro?". La vicenda deflagra nel bel mezzo della campagna elettorale per le politiche del 25 settembre, mettendo in imbarazzo Palazzo Senatorio e il Nazareno, con fonti Pd che poco dopo la pubblicazione del video fanno sapere che si tratta di un "episodio gravissimo che non può restare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Albino, capo di gabinetto del Campidoglio, rimette il mandato nelle mani del sindaco Robertodopo un, pubblicato da Il Foglio, che lo ritrae nel corso di una furibonda lite, avvenuta nei mesi scorsi, nella quale il dirigente pronuncia frasi come "vi sparo, vi ammazzo, vi dovete inginocchiare". In precedenza nel corso del filmatosostiene animatamente che qualcuno a tavola gli avrebbe rivolto l'espressione "me te", commentando con rabbia: "A me te?". La vicenda deflagra nel bel mezzo della campagna elettorale per le politiche del 25 settembre, mettendo in imbarazzo Palazzo Senatorio e il Nazareno, con fonti Pd che poco dopo la pubblicazione delfanno sapere che si tratta di un "episodio gravissimo che non può restare ...

