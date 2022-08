Meteo, che tempo farà nel weekend? La terribile previsione di Mario Giuliacci (Di venerdì 19 agosto 2022) Una violenta ondata di maltempo sta colpendo le regioni del centro Italia. Raffiche di vento e forti temporali minacciano i vacanzieri che ora si chiedono che tempo farà in questi ultimi giorni d’estate. Mario Giuliacci ha aggiornato il suo sito con le previsioni per i prossimi giorni, che sono tutt’altro che positive. “In realtà nessuna delle regioni interessate dal maltempo può dirsi realmente al sicuro”, ha scritto l’esperto. Cosa succederà nella giornata di oggi, venerdì 19 agosto L’ondata violentissima di maltempo che ha colpito Toscana e Liguria non è destinata a finire. I prossimi saranno “due giorni con condizioni Meteo caratterizzate da tanti temporali e il rischio di grandine e nubifragi”, secondo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022) Una violenta ondata di malsta colpendo le regioni del centro Italia. Raffiche di vento e fortirali minacciano i vacanzieri che ora si chiedono chein questi ultimi giorni d’estate.ha aggiornato il suo sito con le previsioni per i prossimi giorni, che sono tutt’altro che positive. “In realtà nessuna delle regioni interessate dal malpuò dirsi realmente al sicuro”, ha scritto l’esperto. Cosa succederà nella giornata di oggi, venerdì 19 agosto L’ondata violentissima di malche ha colpito Toscana e Liguria non è destinata a finire. I prossimi saranno “due giorni con condizionicaratterizzate da tantirali e il rischio di grandine e nubifragi”, secondo ...

AstroSamantha : Tutto pronto? Abbiamo trascorso innumerevoli ore a preparare borse per il ritorno fin da prima che #Dragon arrivass… - DPCgov : Che programmi avete per #Ferragosto? In molte zone del Centro-Nord oggi sono previsti #temporali ?? Verificate sem… - VPierucci : @LegaSalvini @OmnibusLa7 E niente, non vi entra in testa...le previsioni meteo si danno alle 7.00...ma voi oramai d… - live_dom : RT @LucioMM1: Ogni caso di maltempo #meteo tira fuori, come i ratti dalle fogne, i comunisti naziambimentalisti che millantano, senza alcun… - alessan47586283 : @EnricoLetta Guarda che abbiamo una marea di App che ci aggiornano sul meteo. Parla di cosa serie pls -