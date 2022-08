Mercato Inter: clamorosa decisione della presidenza su Skriniar (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela riguardante Milan Skriniar sembra essersi conclusa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Inter Steven Zhang , che stava assistendo all'allenamento della squadra a San Siro , ha deciso che non verrà accettata nessun'altra offerta per lo slovacco, ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela riguardante Milansembra essersi conclusa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Steven Zhang , che stava assistendo all'allenamentosquadra a San Siro , ha deciso che non verrà accettata nessun'altra offerta per lo slovacco, ...

MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Inter ha deciso di togliere #Skrinar dal mercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, RILANCIO DEL PSG PER SKRINIAR: NO DEI NERAZZURRI. CLUB AL LAVORO PER RINNOVARE IL CONTRATT… - stephmacchi2 : RT @marifcinter: La proprietà dell'#Inter ha informato il management che Milan #Skriniar è fuori dal mercato. La notizia arriva da San Siro… - alepertutti : RT @MatteoBarzaghi: La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Sk… -