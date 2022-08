«Mendy mi disse che era stato con 10mila donne Quanti “no” gli ho detto prima di essere aggredita»

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il processo a Benjaminè diventato un feuilleton. La stampa inglese, e L’Equipe soprattutto, ne seguono le udienze perché ogni giorno spunta una testimonianza dolorosa e spesso pruriginosa. Il difensore francese del Manchester City è accusato di vari stupri. L’ultima vittima ascoltata in aula hache lui stesso si sarebbe vantato diandato a letto con 10.000. La “confessione” sarebbe avvenuta dopo averla violentata nella sua camera da letto, e averle confiscato il telefono nella sua villa del Cheshire. La donna – ladi sette ad andare alla polizia per accusare il calciatore di stupro e aggressione sessuale – hadi ritenere distata rinchiusa nella stanza dopo chele avevache non ...

