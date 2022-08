Meloni maschilista? Terragni asfalta Aspesi e Murgia: perché le donne di sinistra vanno ai matti (Di venerdì 19 agosto 2022) Meloni maschilista, non votatela: al dibattito velenoso quanto surreale scatenato da Natalia Aspesi su Repubblica risponde Marina Terragni, confutando del tutto l’anziana firma del quotidiano diretto da Molinari. La Aspesi ha preso un abbaglio colossale, ma tanto le è bastato per portarsi dietro una congrega di giornliste e scrittici, da Michela Murgia a Mirella Serri che non aspettavano altro che una pezza d’appoggio per delegittimare la Meloni prepier come “conquista” per le donne. C’è voluta una bella intervista di Francesco Borgonovo a Marina Terragni, giornalista, scrittice, attivista femminista preparata, per rimettere ordine nella accuse strampalate alla leader di FdI. E’ stata lei a coordinare la stesura del documento in cui ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022), non votatela: al dibattito velenoso quanto surreale scatenato da Nataliasu Repubblica risponde Marina, confutando del tutto l’anziana firma del quotidiano diretto da Molinari. Laha preso un abbaglio colossale, ma tanto le è bastato per portarsi dietro una congrega di giornliste e scrittici, da Michelaa Mirella Serri che non aspettavano altro che una pezza d’appoggio per delegittimare laprepier come “conquista” per le. C’è voluta una bella intervista di Francesco Borgonovo a Marina, giornalista, scrittice, attivista femminista preparata, per rimettere ordine nella accuse strampalate alla leader di FdI. E’ stata lei a coordinare la stesura del documento in cui ...

Brutta figura Pd: attacca Meloni ma nella culla antifascista no a quote rosa A Gattatico (Reggio Emilia) non rispettata la legge Delrio che impone il 40% di donne in giunta. La denuncia dell'avvocato Vinci (FdI) Per il Pd la Meloni è maschilista : in Fratelli d'Italia vige il maschilismo. Lo stanno scrivendo i giornaloni del mainstream ogni dì. Su La Repubblica lo ha spiegato anche Natalia Aspesi: la Meloni ragiona al ... Giorgia Meloni, rassegnatevi: ecco perché piace alle donne ... vestale di una correttezza politica deliziosamente leggera, a concludere che, poiché le donne tra loro si detestano (in realtà luogo comune maschilista), le donne detesteranno la Meloni. La mossa ...