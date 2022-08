Meloni: Letta danneggia l’Italia all’estero, fiera esserne l’alternativa (Di venerdì 19 agosto 2022) La campagna elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre entra sempre più nel vino. "La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l`Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto - dichiara via Facebook la presidente Fdi Giorgia Meloni, candidata premier in pectore del centrodestra -. Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d`Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa. A Letta non importa se così facendo danneggia l`Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) La campagna elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre entra sempre più nel vino. "La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l`Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto - dichiara via Facebook la presidente Fdi Giorgia, candidata premier in pectore del centrodestra -. Enrico, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d`Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa. Anon importa se così facendol`Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri ...

EnricoLetta : Mi candido a #Vicenza, sfido la #Lega nel cuore del #Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno… - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - ItaliaViva : Con una campagna elettorale fatta di attacchi ai renziani o ex renziani e promesse di nuove tasse, viene il sospett… - GiorgiaPremier : RT @Adnkronos: Elezioni 2022, Meloni vs Letta: 'Usa Cnn per lanciare bugie su FdI' - FanyBonsignore : RT @CarloCalenda: Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impostare… -