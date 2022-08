Meloni: “Fdi propone il blocco navale europeo anti sbarchi” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Fratelli d’Italia propone il blocco navale perchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta di esseri umani e istituire in territorio africano hotspot gestiti insieme all’Unione europea, dove vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi quel diritto non lo ha”. Lo afferma la presidente Fdi Giorgia Meloni, candidata premier in pectore del centrodestra, in un video su Facebook. “Nel 2017 la Commissione – sottolinea fra l’altro la leader Fdi – ipotizzava un blocco navale: sì proprio il blocco navale, per fermare la partenza dei barconi e le morti in mare, e numerose altre volte ha chiesto ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Fratelli d’Italiailperchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta di esseri umani e istituire in territorio africano hotspot gestiti insieme all’Unione europea, dove vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi quel diritto non lo ha”. Lo afferma la presidente Fdi Giorgia, candidata premier in pectore del centrodestra, in un video su Facebook. “Nel 2017 la Commissione – sottolinea fra l’altro la leader Fdi – ipotizzava un: sì proprio il, per fermare la partenza dei barconi e le morti in mare, e numerose altre volte ha chiesto ...

