Meloni: Fdi propone blocco navale europeo anti sbarchi (Di venerdì 19 agosto 2022) "Fratelli d'Italia propone il blocco navale perchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) "Fratelli d'Italiailperchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta di ...

sbonaccini : Meloni e FdI non han mai sostenuto Draghi come Presidente del Consiglio e non han mai votato Mattarella come Presid… - LaVeritaWeb : Dopo averci detto per anni che la soluzione di tutti i mali era aumentare la presenza femminile nella società, ora… - lauraboldrini : #Meloni vuole abolire il #redditodicittadinanza e dice no al #salariominimo, voltando le spalle a chi ha più bisogn… - fisco24_info : Elezioni 2022, Meloni vs Letta: 'Usa Cnn per lanciare bugie su FdI': (Adnkronos) - 'La sinistra va in giro a scredi… - capa_francesca : RT @sbonaccini: Meloni e FdI non han mai sostenuto Draghi come Presidente del Consiglio e non han mai votato Mattarella come Presidente del… -