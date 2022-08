Meloni e Letta alzano il livello dello scontro. "Discrediti l'Italia" ... "Da voi proposte folli" (Di venerdì 19 agosto 2022) Il segretario Pd alla Cnn parla dell'ipotesi di vittoria del centrodestra come un rischio per il Paese e per l'Ue. Reagisce la leader di Fdi: "Allarmi e menzogne, i patrioti difendono sempre la nazione" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 agosto 2022) Il segretario Pd alla Cnn parla dell'ipotesi di vittoria del centrodestra come un rischio per il Paese e per l'Ue. Reagisce la leader di Fdi: "Allarmi e menzogne, i patrioti difendono sempre la nazione"

