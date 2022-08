Mef | il Covid ha abbassato il rapporto tra Pil e pensioni Ma il gas spinge

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il deterioramento del quadro macroeconomico e l'impatto dello shock sui prezzi delle materie prime produce effetti non trascurabili sulla spesa per leSegui su affaritaliani.it

Pensioni,: cala la spesa nel 2022 ma si prevede un nuovo balzo nel 2023 (oltre il 17% del Pil). Le stime Il rapporto tra spesa pensionistica e Pil , che tra il 2019 il 2022 è tornato ad aumentare con un ... Mef, il Covid abbassa la spesa per le pensioni: ma il gas spinge il rialzo Il nuovo rapporto mette in luce come, nel 2023, nel caso l'Italia si trovasse in crisi con di gas, la spesa pensionistica potrebbe lievitare non di poco ...ROMA (ITALPRESS) - "La stima flash dell'Istat indica che dopo il rallentamento di inizio d'anno l'economia italiana ha messo a segno una crescita congiunturale del Pil pari all'1% e un aumento del 4,6 ...