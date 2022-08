Meeting Rimini dal 20 al 25 agosto, ritorno Draghi a 43a edizione (Di venerdì 19 agosto 2022) di Paolo Tomassone e Serena SartiniLo scenario è quello di una campagna elettorale ad agosto che non avveniva dal 1948 e nel bel mezzo di una guerra mondiale a pezzi, come l'ha spesso definita Papa Francesco. In questo contesto prende il via la 43esima edizione del Meeting di Rimini, che ospiterà tra gli altri il premier Mario Draghi, a due anni dal suo primo incontro con la comunità di Comunione e liberazione e a poche settimane dalla fine del suo mandato. "Una passione per l'uomo" è il titolo della kermesse che prende il via domani, 20 agosto, e che terminerà il 25.Il consueto appuntamento di fine estate che vede sfilare politici, economisti, sociologi, rappresentanti del mondo ecclesiastico, quest'anno offrirà una vetrina in più ai rappresentanti dei partiti - ancora impegnati negli ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) di Paolo Tomassone e Serena SartiniLo scenario è quello di una campagna elettorale adche non avveniva dal 1948 e nel bel mezzo di una guerra mondiale a pezzi, come l'ha spesso definita Papa Francesco. In questo contesto prende il via la 43esimadeldi, che ospiterà tra gli altri il premier Mario, a due anni dal suo primo incontro con la comunità di Comunione e liberazione e a poche settimane dalla fine del suo mandato. "Una passione per l'uomo" è il titolo della kermesse che prende il via domani, 20, e che terminerà il 25.Il consueto appuntamento di fine estate che vede sfilare politici, economisti, sociologi, rappresentanti del mondo ecclesiastico, quest'anno offrirà una vetrina in più ai rappresentanti dei partiti - ancora impegnati negli ...

