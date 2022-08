Medvedev, Salvini minimizza ancora: 'La Russia non influirà sulle elezioni, gli italiani sceglieranno con la loro testa' (Di venerdì 19 agosto 2022) Matteo Salvini ha finalmente commentato le parole di Medvedev ma chi si aspettava una dura presa di posizione resterà - ovviamente - deluso. Da leader della Lega non è arrivata alcuna presa di ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) Matteoha finalmente commentato le parole dima chi si aspettava una dura presa di posizione resterà - ovviamente - deluso. Da leader della Lega non è arrivata alcuna presa di ...

CarloCalenda : La Russia e Medvedev il 25 settembre avranno un'amara sorpresa. Ci impegneremo a sconfiggere i loro 'amici' Conte, Berlusconi e Salvini. - lauraboldrini : Le interferenze della #Russia nelle campagne elettorali di altri Paesi non sono più solo camuffate. #Medvedev oggi… - bendellavedova : #Medvedev ripropone il ricatto putiniano: gas in cambio di un Governo amico che ribalti le politiche di Draghi di s… - CardelliAc : RT @Giacomo93139281: Medvedev da indicazioni di voto? Ma come ha perso i contatti con Salvini e Conte, schifosi confessate come aveste vend… - Beatric09656317 : RT @Giacomo93139281: Medvedev da indicazioni di voto? Ma come ha perso i contatti con Salvini e Conte, schifosi confessate come aveste vend… -