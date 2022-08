Medvedev provoca gli italiani | abbocca solo la sinistra

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il ciclone Dmitrysi abbatte sulla campagna elettorale. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia ha esortato su Telegram i cittadini europei a «punire» per la loro «stupidità» i governi europei usando la «potente leva» delle urne. L'entrata a gamba tesa dell'ex presidente russo non fa altro che alzare la temperatura del dibattito politico. Il primo a intervenire è il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, che sbotta: «Sono delle ingerenze inaccettabili e tutta la politica italiana dovrebbe condannare queste cose. Ne va della libertà e della sicurezza della nazione». E ancora: «A me preoccupa il silenzio assordante di Conte e della destra italiana sul tetto massimo al prezzo del gas. Stanno facendo gli interessi della Russia e non degli». Il Pd non è da meno. Il segretario, Enrico Letta, è ...

Già nei giorni scorsi si era fatto sentire dopo le dimissioni del premier britannico scrivendo, su Telegram, 'i migliori amici dell'Ucraina se ne vanno. La Vittoria è in pericolo! Il primo è ...: chi sarà il prossimo La Russia: "Ora a Roma un governo non servo degli Usa" Russia, il monito di Lavrov: "La geografia in Ucraina è cambiata"