Medvedev e le dichiarazioni agli europei: «Alle elezioni punite i governi». Letta: «Mosca ha votato» Salvini: «I problemi sono altri» (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex presidente russo Medvevdev ha esortato i cittadini europei a «chiamare i governi a rendere conto»: un invito interpretato come una intromissione russa nelle prossime elezioni anche in Italia Leggi su corriere (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex presidente russo Medvevdev ha esortato i cittadinia «chiamare ia rendere conto»: un invito interpretato come una intromissione russa nelle prossimeanche in Italia

pdnetwork : È inaccettabile che la #Russia provi a influenzare la campagna elettorale in Italia. Tutti i partiti devono prender… - riotta : Dopo le dichiarazioni dell'ex presidente russo Medvedev a sostegno delle forze nazionaliste in Europa, tante anime… - pierofassino : Per chi avesse ancora dubbi sulla determinazione russa ad interferire nella nostra vita democratica non serve legge… - RoyBerardi : RT @riotta: Dopo le dichiarazioni dell'ex presidente russo Medvedev a sostegno delle forze nazionaliste in Europa, tante anime belle della… - Luxgraph : Medvedev e le dichiarazioni agli europei: «Alle elezioni punite i governi». Letta: «Mosca ha votato» Salvini: «I pr… -