Medvedev: “Alle elezioni punite i governi”; PD: “Grave ingerenza” (Di venerdì 19 agosto 2022) Medvedev ha infiammato il dibattito politico italiano con le sue recenti dichiarazioni. Nella giornata di ieri l’ex presidente russo infatti ha invitato gli europei ad esprimere con il voto il malcontento, e a “punirli” per il loro comportamento. Dura la reazione del Partito Democratico che punta il dito contro la Lega di Matteo Salvini. Quest’ultimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio: “Con la destra al governo c’è il rischio di una deriva putiniana” Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante di Putin Alle elezioni Conte preoccupato per il Medio Oriente Salvini commenta l’esito delle elezioni: “Grazie agli italiani che ci hanno dato fiducia” Premio Nobel: Proposta anche la candidatura di Wladimir Putin ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 19 agosto 2022)ha infiammato il dibattito politico italiano con le sue recenti dichiarazioni. Nella giornata di ieri l’ex presidente russo infatti ha invitato gli europei ad esprimere con il voto il malcontento, e a “punirli” per il loro comportamento. Dura la reazione del Partito Democratico che punta il dito contro la Lega di Matteo Salvini. Quest’ultimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio: “Con la destra al governo c’è il rischio di una deriva putiniana” Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante di PutinConte preoccupato per il Medio Oriente Salvini commenta l’esito delle: “Grazie agli italiani che ci hanno dato fiducia” Premio Nobel: Proposta anche la candidatura di Wladimir Putin ...

elio_vito : Il vicepresidente russo, Medvedev, invita gli europei 'a punire i governi alle urne'. Lega e Forza Italia si sono p… - mauroberruto : Il megafono di #Putin, Dimitri #Medvedev ai cittadini europei: 'Alle urne punite i vostri governi per la loro stupi… - Emagorno : Le assurde parole di #Medvedev sono una prova ulteriore di ciò che denunciamo da tempo: il pericolo di ingerenze al… - LewisQuasar : RT @ProItalia_org: Qualcuno dica al PD che non occorreva #Medvedev per sapere quanto il governo Draghi fosse idiota e quanto fosse essenzia… - andra_andra2021 : RT @Teresat73540673: Dmitri Medvedev ha affermato che “alle urne vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per… -