Matrimonio a Prima Vista Italia 9: una coppia viene espulsa

Matrimonio a Prima Vista Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto se ti stanno seguendo le telecamere di Matrimonio a Prima Vista. E' questa la disavventura capitata a due protagonisti della nona edizione del docureality, in onda prossimamente su Real Time ma già disponibile, con i primi sei episodi, su Discovery+. A causa di un tentativo di accordo sottobanco, una "coppietta" è stata infatti espulsa dal programma. Se volete sapere di chi si tratta andate avanti con la lettura. La coppia espulsa è quella formata dal curatore d'immagine Lucas Vianini e dalla barista Carolina Manfrin. Poco Prima di incominciare la convivenza, i due sono stati lasciati da soli dalla redazione e, dato che erano convinti di avere i ...

