Matrimonio a prima vista Italia 9, nell'ultima puntata andata in onda è avvenuto qualcosa mai successo prima nel programma! (Di venerdì 19 agosto 2022) Stanno andando in onda in questi giorni su Discovery+ i primi sei episodi della nona edizione di Matrimonio a prima vista. Il docureality, in onda prossimamente su Real Time, ha già saputo conquistare i telespettatori con le prime tre coppie protagoniste. Tra queste però ce c'è decisamente una che sta facendo più discutere. Parliamo ovviamente di quella formata tra Lucas Vianini e Carolina Manfrin. I due, già da qualche giorno sono al centro della polemica mediata a causa di una clip choc che la produzione ha reso nota nella quale i concorrenti si accordavano. Durante un fuori onda, infatti, la coppia, pensando di non essere ripresa dalle telecamere, si è lasciata andare a pensieri abbastanza equivoci. La proposta avanzata dall'uomo alla donna era quella di fingere un ...

